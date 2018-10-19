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В Кремле чувствуют дефицит диалога с руководством США

Политика

Что это означает — дело американцев

В Кремле чувствуют дефицит диалога с руководством США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 19 октября 2018, 01:56 — REGNUM  В отношениях лидеров США и России чувствуется дефицит диалога, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в позиции Дональда Трампа во время встреч с Владимиром Путиным чувствовался настрой «обсуждать самые острые и кризисные вопросы в ходе диалога».

«На практике чудовищный дефицит этого диалога чувствуется и сейчас. К сожалению, этот настрой не нашел своей формализации, не нашел реального применения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь не стал делать выводов, что это означает — «что в истеблишменте в Вашингтоне существуют крылья с разным настроем или что президент не может в полной мере поделиться своим настроем на диалог с русскими со своими коллегами».

«Путин говорит, что мы готовы обсуждать самые острые проблемы. Мы с вами не согласны, но мы готовы об этом говорить. Если он говорит, значит он может реализовать свое решение на практике. С американской стороны мы по-прежнему ощущаем дефицит», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее Песков отметил, что между двумя президентами пока не успели установиться особые отношения.

Читайте подробнее: Песков: «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга»

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