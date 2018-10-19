Владимир Соловьев призвал отменить мораторий на смертную казнь

Москва, , 01:49 — REGNUM В России давно пора возвращать смертную казнь, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» во время обсуждения трагедии в Керчи.

По словам Соловьева, России уже давно пора выйти из Совета Европы и «прекратить все эти игры». При этом, как отметил телеведущий, отмене моратория на смертную казнь должна предшествовать масштабная судебная реформа, которая также должна включать в себя широкое внедрение судов присяжных.

Напомним, 16 октября телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» высказался за изменение Конституции РФ в части главенства международного права над национальным. Также Соловьев высказался за возвращение в страну официальной идеологии для воспитания людей.

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