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Владимир Соловьев призвал отменить мораторий на смертную казнь

Политика

Давно пора выйти из Совета Европы и «прекратить все эти игры»

Москва, 19 октября 2018, 01:49 — REGNUM  В России давно пора возвращать смертную казнь, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» во время обсуждения трагедии в Керчи.

По словам Соловьева, России уже давно пора выйти из Совета Европы и «прекратить все эти игры». При этом, как отметил телеведущий, отмене моратория на смертную казнь должна предшествовать масштабная судебная реформа, которая также должна включать в себя широкое внедрение судов присяжных.

Напомним, 16 октября телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» высказался за изменение Конституции РФ в части главенства международного права над национальным. Также Соловьев высказался за возвращение в страну официальной идеологии для воспитания людей.

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Отмена моратория на смертную казнь: за и против
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