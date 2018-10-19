Парламент Молдавии не смог внести «евроинтеграцию» в конституцию

Кишинёв, , 01:42 — REGNUM Парламент Молдавии 18 октября не поддержал инициативу правящей Демпартии внести курс на «евроинтеграцию» в конституцию страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, за предложение проголосовали лишь 54 депутата правящей коалиции, в то время как для принятия конституционных законов необходимы 67 из 101 голосов депутатов.

Либерал-демократы и либералы, на поддержку которых рассчитывали демократы, назвали происходящее «шоу» и покинули зал заседаний. Спикер парламента Андриан Канду обвинил их в предательстве «евроинтеграции».

Коммунисты и социалисты тоже выступили против инициативы. По словам лидера коммунистов Владимира Воронина, это еще большое разделит молдавское общество.

На прошлой неделе, напомним, парламент Молдавии отложил голосование за законопроект о внесении вектора «евроинтеграции» в конституцию страны. Депутаты-социалисты покинули зал, коммунисты выступили против законопроекта, а либерал-демократы и либералы выдвинули условия своего голосования за проект демократов. Так, либералы потребовали, чтобы одновременно парламент проголосовал за изменение названия госязыка в конституции с молдавского на «румынский».

В итоге голосование за проект по инициативе спикера Андриан Канду было перенесено на эту неделю. Для внесения изменений в конституцию Молдавии за это должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа депутатов. С инициативой внести курс на «евроинтеграцию» в конституцию страны выступил лидер правящей Демократической партии Владимир Плахотнюк. Он признал, что в парламенте пока нет достаточного числа голосов для изменения конституции, и демократы рассчитывают на поддержку либерал-демократов и либералов.