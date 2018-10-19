В Кремле готовят встречу Болтона и Путина

Москва, , 01:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку к визиту в Москву советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Информация о поездке появилась в американской прессе. Также Песков сообщил о возможности встречи Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы действительно ожидаем Болтона в Москве. Его непосредственным партнером является секретарь Совета безопасности РФ [Николай] Патрушев. Будут и другие контакты. Он уже не первый раз встречается с помощником по внешней политике [Юрием] Ушаковым. Я не могу исключить контакты в МИДе. Также мы готовим возможную встречу с президентом Путиным. И мы рассчитываем на то, что эта встреча состоится», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее Песков рассказал, что между президентам РФ и США не успели сложиться особые отношения.

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