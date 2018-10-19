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Песков: «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга»

Политика

Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам

Песков: «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 19 октября 2018, 01:14 — REGNUM  У Владимира Путина и Дональда Трампа пока не было возможности установить особые отношения друг с другом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Есть ли «химия» с Трампом, есть ли какие-то особые отношения с Трампом? Не думаю. Пока не было возможности. «Химия» с первого взгляда, как любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. И второе — суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находило свое отражение в реальных действиях. Это, конечно, разочаровывает», — сказал он.

Песков добавил, что дружба глав государств не заставит их отступить от своих национальных интересов. В качестве примера он привел отношения с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, с которым Путин дружит до сих пор:

«Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам. Будь то международная повестка дня или двусторонние отношения. Эта дружба не является неким предохранителем или страховкой от достаточно напряженных иногда переговоров».

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