Песков раскрыл критерии оценки Путиным иностранных лидеров

Москва, , 00:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин ценит у своих иностранных коллег ответственность, высокий уровень экспертизы и готовность учитывать интересы друг друга. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин категорически против изоляционизма. Это его исходная позиция. Путин ищет диалога со всеми странами, со всеми лидерами, своими политическими визави, в том объеме и в том темпе, на который готовы его партнеры», — сказал он.

Песков перечислил качества, которые представляют в глазах российского президента ценность:

«Готовность учитывать интересы друг друга, отсутствие притязаний на гегемонию и доминирование в выстраивании двусторонних отношений. Это вызывает у Путина резкое отторжение и здесь он достаточно жестко и последовательно отстаивает интересы нашей страны.

Умение брать ответственность за свои слова. В этом плане, я чувствую, Путину приходится сталкиваться, скажем так, с дефицитом ответственности у ряда собеседников. Потому что когда Путин говорит о чем-то, имеет в виду какие-то договоренности и делает какие-то обещания, он это выполняет. Причем в те сроки, которые он также обговаривает весьма конкретно без каких-то двусмысленностей. Не всегда он видит здесь взаимность и, скажем так, взаимные возможности своих собеседников. Не думаю, что это ему импонирует.

Ну и, конечно, Путин ценит у своих собеседников высокий уровень экспертизы. Он сам никогда не идет на обсуждение тех или иных тем, не погрузившись в эту тему, и, конечно, ему сложно говорить с собеседниками, которые демонстрируют поверхностный подход и не владеют в должном уровне деталями».

Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай».