Пятница, 19 Октября 2018 года
02:07:28 МСК

Конституционный суд Ингушетии проверит закон о границе с Чечней

Политика

Жалобы начали поступать еще 4 октября

Конституционный суд Ингушетии проверит закон о границе с Чечней
Флаг Ингушетии

Магас, 19 октября 2018, 00:51 — REGNUM  В Конституционный суд Ингушетии поступили жалобы депутатов Народного собрания и граждан субъекта РФ на закон об административной границе с Чечней, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что суд намерен рассмотреть жалобы 25 октября, которые поступили от региональных депутатов 4 октября. Так как жалобы депутатов касались того же закона, что и обращения граждан Ингушетии, суд решил объединить их в одно производство.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административных границ между субъектами Российской Федерации. Часть жителей Ингушетии выразила недовольство этим соглашением и вышла на протестную акцию 4 октября. С 8 октября местная администрация выдала официальное разрешение на проведение протестных митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября протестные митинги в Магасе прекратились, организаторы протестов решили распустить митинг. После окончания массовых акций протестующие убрали за собой площадки, на которых проводились протестные мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Митингующие в Ингушетии против границы с Чечней разошлись

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Договор о границе между Чечней и Ингушетией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить