Пятница, 19 Октября 2018 года
02:08:52 МСК

Пушков: США лгут, чтобы навязать европейцам свой газ

Политика

Поэтому всячески спекулируют на «российской угрозе» и «иранской угрозе»

Пушков: США лгут, чтобы навязать европейцам свой газ
Флаг США

Москва, 19 октября 2018, 00:36 — REGNUM  Соединенные Штаты заявляют о «российской угрозе» и угрозе со стороны Ирана, чтобы продавить в Европу продажу своих энергоресурсов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«США утверждают, что Россия «угрожает Европе», а баллистические ракеты Ирана якобы нацелены на нее. Потому-то ЕС и должен отказаться от «Северного потока-2» и иранской нефти. И то, и другое — ложь и пропаганда. Цель этой игры краплеными картами — навязать европейцам газ и нефть из США», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1053020769436033024

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка проекта газопровода «Северный поток — 2» для Европы так же неприемлема, как и ведение бизнеса с Ираном. По его словам, Россия и Иран якобы несут угрозу для Европы, поэтому закупать ресурсы у этих государств стратегически неприемлемо для европейских стран.

Читайте ранее в этом сюжете: США снова требуют от Европы отказаться от «Северного потока — 2»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить