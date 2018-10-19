Пушков: США лгут, чтобы навязать европейцам свой газ

Москва, , 00:36 — REGNUM Соединенные Штаты заявляют о «российской угрозе» и угрозе со стороны Ирана, чтобы продавить в Европу продажу своих энергоресурсов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«США утверждают, что Россия «угрожает Европе», а баллистические ракеты Ирана якобы нацелены на нее. Потому-то ЕС и должен отказаться от «Северного потока-2» и иранской нефти. И то, и другое — ложь и пропаганда. Цель этой игры краплеными картами — навязать европейцам газ и нефть из США», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1053020769436033024

Как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка проекта газопровода «Северный поток — 2» для Европы так же неприемлема, как и ведение бизнеса с Ираном. По его словам, Россия и Иран якобы несут угрозу для Европы, поэтому закупать ресурсы у этих государств стратегически неприемлемо для европейских стран.

Читайте ранее в этом сюжете: США снова требуют от Европы отказаться от «Северного потока — 2»