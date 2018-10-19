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Конгрессмены США требуют у Трампа санкций к Саудовской Аравии из-за Хашогги

Политика

Более 40 законодателей призвали ввести жесткие санкции в рамках «акта Магнитского»

Конгрессмены США требуют у Трампа санкций к Саудовской Аравии из-за Хашогги
Иллюстрация: White House
Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Вашингтон, 19 октября 2018, 00:02 — REGNUM  Применить санкции к Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги потребовали от президента Трампа свыше 40 конгрессменов, сообщил 18 октября на своем сайте американский конгрессмен Ллойд Додджетт.

В обращении указано, что ответственность за убийство Хашогги несет Саудовская Аравия и поэтому подписавшие письмо конгрессмены и сенаторы требуют выслать саудовского посла из США и прекратить военное сотрудничество с Эр-Риядом.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги 2 октября. пропал на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти считают, что он был убит, а затем расчленен для сокрытия убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: США дали саудитам «ещё пару дней» на ответ по «делу Хашогги»

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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