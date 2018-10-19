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Госсекретарь США завершил переговоры в Панаме

Политика

И направляется в Мексику

Госсекретарь США завершил переговоры в Панаме
Gage Skidmore
Майк Помпео

Панама, 19 октября 2018, 00:05 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой, 18 октября передает агентство Associated Press.

Согласно официальному заявлению по итогам переговоров, госсекретарь и лидер Панамы обсудили вопросы наркотраффика, нелегальной миграции и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Венесуэле и Никарагуа.

Из Панамы Помпео направляется в Мексику, где 19 октября состоятся его переговоры с президентом Энрике Пенья Ньето по вопросу о «караване мигрантов», направляющемся в США из Гондураса.

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