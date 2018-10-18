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Американская коалицияи в Сирии разбомбила дома мирных жителей

Политика

США зачищают территорию для террористов

Американская коалицияи в Сирии разбомбила дома мирных жителей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 18 октября 2018, 23:50 — REGNUM  так называемая антитеррористическая коалиция под руководством США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает сирийское государственное телевидение.

Сообщается, что авиация американской коалиции нанесла несколько авиаударов по домам мирных жителей в ас-Сусе на востоке Дейр-эз-Зора.

Есть информация о жертвах и раненых среди мирных жителей. Точные цифры пока не называются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские военные зафиксировали, что при полном бездействии американской коалиции в Сирии, террористические отряды смогли установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и ас-Суса.

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Участие США в войне в Сирии
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