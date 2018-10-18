Евангелисты ратуют за Израиль в Иерусалиме

Авигдор Эскин, , 23:24 — REGNUM

Сотни журналистов христиан со всего мира приняли на этой неделе участие в Христианском Форуме СМИ в Иерусалиме. Большинство участников — протестанты-евангелисты, активно поддерживающие Израиль. Американский акцент мероприятия придал ему праздничную ауру. Эти журналисты чувствовали себя победителями: на протяжении десятков лет они ратовали за международное признание Иерусалима столицей еврейского государства, и вот посольство США переместилось в город Давида.

Премьер-министр Нетаньяху выступил перед собравшимися и ответил на их вопросы. Атмосфера была дружественной и триумфальной. Не обошлось и без новостного сюрприза: Нетаньяху поведал, что благодаря усилиям Израиля за последние три года было предотвращено не менее сорока крупных терактов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая взрывы гражданских самолетов в воздухе. Израильские усилия по ликвидации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по сбору информации о её ухищрениях в Сирии, Ираке, на Синайском полуострове и других странах мира оказались эффективны. Нетаньяху также удостоился овацией, когда назвал Израиль главным защитником христиан в мире.

Нетаньяху был «среди своих». Разумеется, его естественным домашним полем за рубежом остаются американские евреи консерваторы, поддерживающие Израиль. Куда меньше радости приносит ему общение с либеральными американскими евреями, неизбежно скатывающееся к ядовитым вопросом о его политике, а в подтексте — его особая дружба с президентом Трампом. Евангелисты приветствуют его восторженно. Они видят в нем человека, претворяющего в жизнь Высшую волю, защищая Израиль.

Нетаньяху считается одним из лучших в мире ораторов и чемпионом мира по умению использовать телеэфир сегодня. Он умело владеет искусством убеждения хорошо изученной им американской аудитории, особенно если речь идёт об избирателях Дональда Трампа как христианского, так и иудейского вероисповедания. Израильский премьер также является кумиром американских силовиков и просто сторонников жесткой линии.

Феномен поддержки Израиля сотнями миллионов христиан англоязычных стран, а также — Европы, Южной Кореи, Австралии и даже Африки относится к разряду малоизученных и недопонятых явлений. Речь идёт не только о культурном и теологическом явлении, но и о гигантской политической силе, проявляющейся последнее время самым ярким образом.

Обратимся к прогремевшему переносу посольства США в Иерусалим. Политологи-незнайки рассказывали о влиянии на решение Белого Дома израильского лобби или зятя Трампа вместе с отчаянно произраильски настроенной дочерью Иванкой.

При изучении процесса передислокации посольства мы не обнаружим в нем никакого участия со стороны произраильского лобби (его деятельность открыта и известна), а главным локомотивом идеи был вице-президент Пенс — воцерковленный евангелист, представляющий чаяния ста миллионов единоверцев. Именно влияние этих кругов дало Дональду Трампу уверенность в необходимости действовать в этом направлении незамедлительно, наперекор всем европейским и арабских партнерам США. Пять месяцев спустя: мы можем определенно констатировать, что правы были Пенс и американские евангелисты, заверявшие, что перенос посольства не приведёт ни к каким негативным последствиям.

Не все сто миллионов протестантов-евангелистов готовы ратовать за Израиль. Есть среди них и безразличные к Ближнему Востоку люди, есть и более либеральные. Но существенное большинство видит в поддержке Израиля религиозную миссию. Это феномен, не имеющий сегодня аналогов в мире.

Непоколебимую линию поддержки Израиля в его существующих границах привнесли в движение евангелистов в начале восьмидесятых лидер «Морального большинства» пастор Джерри Фолвелл и основатель влиятельного христианского телеканала пастор Пэт Робертсон. Их можно без сомнения назвать властителями дум американских христиан-протестантов в две последние декады двадцатого столетия. Они определяли повестку дня и для несогласных: право на утреннюю молитву в светских школах, противление политике разрешения абортов, антикоммунизм и поддержка Израиля. Сегодня эти люди составляют фундамент электората Дональда Трампа, а сорок лет назад они образовали, сплотившись, главную активную составную избирателей Рональда Рейгана.

Отметим, что Фолвелл был баптистом-фундаменталистом, а Робертсон — пятидесятником-харизматом. Вместе они охватывали более пятидесяти миллионов воцерковленных и также — немалого числа политических сторонников, ориентировавшихся на правый фланг республиканской партии.

Для понимания степени убежденности этих людей в правомерности поддержки Израиля приведём заявление Джерри Фолвелла в 1981 году: «Выступать против Израиля — это выступать против Б-га. Мы верим, что история и Писание доказывают нам, что Б-г мерит народы по мере их отношения к Израилю». Для смыслящих в теологии это больше, чем политическая поддержка. Это одна из основ веры. В этом контексте он приводил слова Исааку из Книги Бытия: «Проклинающие тебя будут прокляты, а благословляющие — благословенны».

Пастор Робертсон пошёл ещё дальше, когда прямо завил, что в случае военного конфликта между Израилем и США он будет сражаться на стороне Израиля. Это не помешало ему участвовать в праймериз Республиканской партии в 1988 году, почётно уступив Джоржу Бушу старшему.

Отношения евангелистов с Израилем и особенно — с еврейской общиной США — омрачаются агрессивным миссионерским настроем первых. Это порой принимало конфронтационный оборот. Так в начале восьмидесятых годов разразился скандал после заявления лидера «Южных баптистов» Бэйли Смита о том, что «Б-г не слышит молитвы евреев». Что никак не противоречило в его понимании поддержке Израиля, выказываемой близкому ему теологически Фолвеллу. Впрочем, сам Фолвелл числился вице-президентом «Международного комитета миссий к еврейскому народу», занимавшемуся привлечению и обращению евреев в их веру.

Тем не менее, поддержка Израиля этой доминирующей христианской группой США стала важным политическим фактором в США. Если еврейское лобби, традиционно ориентирующееся на демократов, теряет своё влияние при президенте Трампе, то эффективность христиан-евангелистов только растёт. Это значит, что позиции Израиля в Вашингтоне укрепляются.

Иерусалим