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Беженцами из провинции Хадджа в Йемене стали 20 тыс. человек

Политика

Госпиталь «Врачей без границ» в городе Абс за август и сентябрь принял 380 раненых в боях

Сана, 18 октября 2018, 23:35 — REGNUM  Международная организация «Врачи без границ» заявляет о серьёзном росте числа беженцев из йеменской провинции Хадджа, 18 октября передает агентство Associated Press.

По информации организации, из-за боев на границе Йемена и Саудовской Аравии с августа 2018 года беженцами стали не менее 20 тыс. йеменцев. Госпиталь «Врачей без границ», расположенный в городе Абс, в 50 километрах от границы, за август и сентябрь принял 380 раненых в боях.

Война в Йемене между «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией и Верховным политическим советом хуситов в Сане продолжается с 2014 года. Жертвами противостояния стали не менее 10 тыс. человек.

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