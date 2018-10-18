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Владимир Путин не отказывался от концепции превентивного ядерного удара

Политика

Россия не принимала для себя такой концепции

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Владимир Путин не отказывался от концепции превентивного ядерного удара
© Марина Брутян
След испарившегося человеческого тела на асфальте

Леонид Нерсисян, 18 октября 2018, 23:19 — REGNUM  

С 15 по 18 октября 2018 года в Сочи проходило XV заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках мероприятия, по традиции, выступил президент России Владимир Путин. На этот раз самой резонансной частью выступления, пожалуй, стал комментарий президента о концепции применения Россией ядерного оружия. Владимир Путин неоднократно отметил, что у России нет концепции превентивного ядерного удара, при этом добавив, что страна полагается на ответно-встречный удар. В конце комментария прозвучал более шуточный вариант сказанного выше: «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют». Конечно, к этой шутке, которая вызвала смех в зале, можно относиться по-разному, но намного важнее то, что было сказано до неё. Некоторыми этот комментарий был трактован как «отказ России от превентивного ядерного удара». Так ли это?

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Ядерный взрыв
Иллюстрация: Wallpapersontheweb.net
Ядерный взрыв

Что говорит Военная доктрина России?

Согласно пункту 27 Военной доктрины России:

Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.

В целом, явно видно, что ни о каком превентивном ядерном ударе речи здесь нет. Что же касается ситуации с «угрозой существованию государства» — то здесь речь может идти об использовании ограниченного количества тактических ядерных зарядов (намного меньшей мощности, чем стратегические боеприпасы — боеголовки межконтинентальных баллистических ракет и т.п.) для сдерживания и уничтожения наступающих войск противника.

Что же касается применения ядерной триады, включающей в себя шахтные и мобильные межконтинентальные баллистические ракеты (МРБ), стратегическую авиацию и стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, то эти силы могут применяться только для нанесения ответного или ответно-встречного удара. В первом случае удар наносится уже после достижения ядерными боеприпасами противника целей на территории страны, а во втором — после обнаружения пусков МБР с помощью системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), включающей в себя наземные радиолокационные станции и специализированные спутники. В этом случае удар наносится до достижения ядерными боеприпасами противника территории страны, что позволяет сохранить и применить весь ядерный потенциал для нанесения удара возмездия. Этот подход стал намного более актуальным с повышением точности как ядерного, так и неядерного оружия, что обеспечивает высокую вероятность уничтожения даже самых защищённых шахтных пусковых МБР во время превентивного удара противника.

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Путин
Путин

В этом смысле заявление Владимира Путина не несёт какой-либо новой информации для специалистов — речи о нанесении превентивного ядерного удара по США, или какой-либо другой стране, никогда не было. Тем более, что те же США отреагируют на такой удар точно также — ответно-встречным ударом, который уничтожит большую часть экономики, населения и военного потенциала России. Некоторым ястребам и не очень подкованным в теме «экспертам» может видеться что-то другое, но такой сценарий будет практически одинаково трагичен для обеих сторон, да и для всего мира.

regnum author Леонид Нерсисян
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Ядерное оружие
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