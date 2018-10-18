Афганские талибы* убили начальника полиции Кандагара

Кандагар, Афганистан, , 23:12 — REGNUM Террорист убил главу полицейских афганской провинции Кандагар, генерал-лейтенанта Абдула Разека, 18 октября передает агентство Reuters.

По сообщению властей, генерал-лейтенанта атаковал его телохранитель. Кроме начальника полиции террористом был убит неназываемый высокопоставленный представитель разведки Афганистана, а также тяжело ранен губернатор провинции Кандагар Залмай Веса.

Жертвой атаки также мог стать генерал Скотт Миллер, командующий силами США в Афганистане, — сообщается, что он провел переговоры и попрощался с Разеком «за несколько мгновений» до покушения.

Ответственность за нападение на Разека уже взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, также 18 октября талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит глава сил безопасности провинции Саманган Хаджи Хавани.

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