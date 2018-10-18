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США передали Грузии два списанных патрульных катера класса «Айленд»

Политика

Теперь береговая охрана Грузии будет не хуже украинской, получившей аналогичные катера столь же почтенного возраста

США передали Грузии два списанных патрульных катера класса «Айленд»
Иллюстрация: Nato.int
Грузия и НАТО

Тбилиси, 18 октября 2018, 22:09 — REGNUM  Боевая мощь береговой охраны Грузии возросла на два сторожевых катера класса «Айленд», переданных представителями США. Торжественная церемония передачи грузинским морякам двух катеров почтенного возраста прошла 18 октября в Поти.

США передали «дружественной Грузии» два патрульных катера, выведенных из эксплуатации еще в 2014 году.

На церемонии передачи этих раритетных катеров и.о. посла США Элизабет Руд заявила, что «эти новые корабли помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море».

Кроме того, американский дипломат пообещала, что США и далее будут помогать «дружественной Грузии».

Стоит отметить, что полученные грузинской стороной американские катера получили названия «Очамчире» и «Диоскурией» в честь одного из абхазских населенных пунктов и древнегреческой колонии в районе столицы Абхазии Сухума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два аналогичных списанных катера были переданы американцами ВМС Украины. Это стало настолько заметным событием в истории украинского военно-морского флота, что в церемонии передачи принимал участие украинский президент Порошенко.

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