Тяжелая артиллерия: Трамп отправил Помпео останавливать «караван мигрантов»

Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил госсекретаря Майка Помпео в поездку по Латинской Америке — глава Госдепа посетит Панаму, а затем Мексику, 18 октября передает агентство Reuters.

В Мексике Помпео 19 октября проведет переговоры с президентом Энрике Пенья Ньето о «караване мигрантов», который движется в США из Гондураса.

В настоящий момент «караван мигрантов» из Гондураса находится в Гватемале. Он активно пополняется местными жителями — численность каравана уже более 4000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 октября Трамп в «Твиттере» потребовал от правительства Мексики остановить «караван мигрантов» — в противном случае президент США готов «позвонить военным» и «закрыть южную границу».

Правительство Мексики пока никак не отреагировало на заявления Трампа о возможном закрытии границы.

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