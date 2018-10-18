Четверг, 18 Октября 2018 года
22:44:13 МСК

Тяжелая артиллерия: Трамп отправил Помпео останавливать «караван мигрантов»

Политика

В «караване мигрантов» из Гондураса уже более 4000 человек

Вашингтон, 18 октября 2018, 22:03 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп направил госсекретаря Майка Помпео в поездку по Латинской Америке — глава Госдепа посетит Панаму, а затем Мексику, 18 октября передает агентство Reuters.

В Мексике Помпео 19 октября проведет переговоры с президентом Энрике Пенья Ньето о «караване мигрантов», который движется в США из Гондураса.

В настоящий момент «караван мигрантов» из Гондураса находится в Гватемале. Он активно пополняется местными жителями — численность каравана уже более 4000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 октября Трамп в «Твиттере» потребовал от правительства Мексики остановить «караван мигрантов» — в противном случае президент США готов «позвонить военным» и «закрыть южную границу».

Правительство Мексики пока никак не отреагировало на заявления Трампа о возможном закрытии границы.

Читайте также: Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой из-за «каравана мигрантов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить