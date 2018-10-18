Эквадор изгнал посла Венесуэлы в ответ на оскорбление президента

Кито, 18 октября 2018, 22:01 — REGNUM Эквадор изгнал из Кито посла Венесуэлы в ответ на оскорбление президента Ленина Морено, 18 октября передает агентство Reuters.
Также Министерство иностранных дел Эквадора отозвало для консультаций своего представителя в посольстве в Каракасе.
Днём ранее, 17 октября, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал президента Эквадора «лжецом». Родригеса возмутили заявления Морено на Генассамблее ООН о количестве беженцев из Венесуэлы.
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