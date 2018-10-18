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Эквадор изгнал посла Венесуэлы в ответ на оскорбление президента

Политика

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал президента Ленина Морено «лжецом»

Кито, 18 октября 2018, 22:01 — REGNUM  Эквадор изгнал из Кито посла Венесуэлы в ответ на оскорбление президента Ленина Морено, 18 октября передает агентство Reuters.

Также Министерство иностранных дел Эквадора отозвало для консультаций своего представителя в посольстве в Каракасе.

Днём ранее, 17 октября, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал президента Эквадора «лжецом». Родригеса возмутили заявления Морено на Генассамблее ООН о количестве беженцев из Венесуэлы.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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