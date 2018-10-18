Валдайские эксперты станут посланниками мира?

Москва, , 22:32 — REGNUM Ни миру, ни России не нужен конфликт, к которому мы идем, считает депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 18 октября, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По наблюдениям коммуниста, международные эксперты клуба «Валдай» искренне пытаются разобраться в ситуации, «как мы в 70-е годы перед Хельсинки».

«Мир понимает, что мы куда-то бредем, к какому-то конфликту, и этот конфликт не нужен ни нам, ни им. Остановитесь, говорим мы, давайте соберем новые Хельсинки», — заявил он.

Калашников выразил надежду, что валдайские эксперты «разъедутся по всему миру и будут говорить со своими правителями».

«Они 15 лет разъезжаются и говорят с правителями, а правители ужесточают риторику», — ответил ему ведущий Евгений Попов.

Депутат возразил, что сейчас, в отличие от прошлых лет, в клубе «Валдай» звучат совсем иные нотки, не обвинительные:

«Мир-то, оказывается, устроен по-другому, нет ни правых, ни виноватых».

Хельсинские соглашения в 1975 году подписаны представителями 35 государств. Совещание было созвано по инициативе стран Варшавского договора. Итогом стали договоренности в различных сферах — международно-правовой, военно-политической, гуманитарной, экономической. На основе соглашений появилась ОБСЕ.