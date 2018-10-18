МИД РФ требует от Осло освободить арестованного сотрудника Совета Федерации

Москва, , 21:26 — REGNUM Москва ожидает от властей Норвегии незамедлительного снятия обвинений с задержанного в Осло сотрудника Совета Федерации Михаила Бочкарёва. Об этом говорится в распространённом 18 октября комментарии МИД России.

Как сообщается, сегодня городской суд Осло принял решение освободить российского гражданина на основании недостаточности доказательной базы, однако полицейская служба безопасности Норвегии (ПСТ) обжаловала данный вердикт прямо в зале суда. Таким образом, Бочкарёв пробудет в тюрьме ещё как минимум до 22 октября, когда будет рассматриваться апелляция.

«Совершенно очевидно, что никаких доказательств вымышленной вины Бочкарёва у ПСТ нет, что и было подтверждено сегодня судом. Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты в Осло находятся в постоянном контакте с российским гражданином и принимают все возможные меры для защиты его законных прав и интересов.

«Вновь требуем незамедлительного освобождения Михаила Бочкарёва и снятия с него всех сфабрикованных обвинений», — подчёркивают в МИД.

Напомним, сотрудник аппарата Совета Федерации был задержан 21 сентября в аэропорту Осло, куда прибыл по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в международном семинаре, проходившем 20−21 сентября в норвежском парламенте. Сообщалось, что Бочкарёв подозревается в ведении разведывательной деятельности.

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