Рада незаконно передала Андреевскую церковь Константинополю — Медведчук

Киев, , 21:28 — REGNUM Передача Андреевской церкви Киева в пользование Константинопольскому патриархату незаконно по двум причинам, заявил украинский политик Виктор Медведчук 18 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Руководитель движения «Украинский выбор — право народа» отметил, что Верховная рада принимает законы, регулирующие общественные отношения в целом государстве, а не решает отдельные имущественные вопросы.

«Передача в пользование кому-либо объектов государственной собственности не относится к полномочиям Верховной Рады Украины, закрепленных в Конституции Украины. Управление объектами государственной собственности является прерогативой кабинета министров Украины», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Отметим, что многие украинские эксперты и политики едины во мнении, что президент Украины Петр Порошенко использует церковь как элемент своей избирательной кампании. Во-первых, показателен указ Порошенко о передаче Константинополю Андреевской церкви, поданный в обход Кабинета министров Украины, а во-вторых, сам факт передачи церкви является своего рода взяткой Фанару.

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