Мэр Великого Новгорода не исключает острой борьбы в конкурсе на пост мэра

Великий Новгород, , 21:03 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев не исключает, что борьба за пост мэра города на конкурсной основе будет острой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил сегодня, 18 октября, на брифинге, где также сообщил о своём решении не подавать заявление на конкурс и не переизбираться на третий срок полномочий.

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«Не исключаю [острой борьбы]. Теоретически возможен любой вариант. Вы же видите, как идут выборы в разных районах: непросто всё, и острая борьба есть, действительно. И это же хорошо: кандидаты, которые идут, представляют свои программы, они разные», — сообщил Юрий Бобрышев.

По его мнению, конкурсная комиссия, которая будет отбирать кандидатуры для последующего голосования депутатов, будет «достаточно серьёзная» — в том числе потому, что новая дума Великого Новгорода «непростая».

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«Думаю, что и губернатор назначит членами комиссии не конъюнктурщиков, а тех людей, которые знают город, которые болеют за город и которые будут смотреть, в первую очередь, всё-таки на деловые качества претендентов на пост мэра областной столицы», — заявил Бобрышев.

Он также отметил, что мало знает претендентов, заявившихся на конкурс на должность мэра.

«Для меня все кандидаты одинаковые — в том смысле, что я никого из них не знаю толком. С Бусуриным (Сергей Бусурин поддержан «Единой Россией», — прим. ИА REGNUM) я не встречался ни разу. Кого я больше всех знаю, так это Светлова (бывший вице-мэр Сергей Светлов, — прим. ИА REGNUM), который работал со мной: был заместителем у меня, и депутатом. Но он, по понятным, но не убедительным для меня причинам, не стал работать [вице-мэром]», — отметил мэр Великого Новгорода.

Он также сообщил журналистам, что в числе претендентов на должность мэра города нет человека, которого бы он хотел видеть своим преемником.

«Я раньше уже говорил СМИ, что предлагал кандидатуру директора «Новгородского водоканала» Сергея Золотарева, но он отказался», — сообщил Юрий Бобрышев.

По данным думы Великого Новгорода, сегодня, 18 октября, в последний день приёма заявлений от кандидатов на пост градоначальника число претендентов выросло до 13 человек. Мэром захотел стать 80-летний Николай Николаев.

Ранее о своём желании возглавить Великий Новгород заявили домохозяин Алексей Качкаев; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова; бывший вице-мэр Великого Новгорода Сергей Светлов; председатель правления ТСЖ «Борис» Айдын Мамедов; временно неработающий Владимир Ефимов, а также гендиректор ООО «ЮКоМ Консалтинг» Константин Михайлов.

Конкурсный отбор состоится 14 ноября. Окончательно с кандидатурой нового мэра Великого Новгорода определится городская дума в конце ноября.

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