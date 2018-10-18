«Будет воля — найдется способ» — Меркель о выходе из тупика по Brexit

Брюссель, , 21:00 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры ЕС «сознательно не рассматривали» вариант Brexit без соглашения с Лондоном на саммите в Брюсселе, 18 октября передает агентство Associated Press.

«Мы специально подробно не обсуждали это вчера, чтобы не создавать впечатление, что мы уже интенсивно занимаемся этим вопросом. Мы сосредоточились на вопросе о том, как мы можем достичь соглашения», — сообщила Меркель журналистам.

Однако фрау Меркель отметила, что «пока не знает», каким образом ЕС и Великобритании удастся достичь сделки по Brexit в короткие сроки.

«Пока у нас нет решения, мы не можем точно объяснить, как это произойдёт. Но там, где есть воля, найдется способ», — пояснила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, перед встречей в Брюсселе 17 октября Меркель заверила журналистов, что лидеры ЕС уже готовятся к «жесткому Brexit».

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