Путин может себе позволить отказ от превентивных ядерных ударов. Пока

Москва, , 20:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин имеет основания для того, чтобы декларировать отказ от концепции превентивного ядерного удара, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Напомним, 18 октября в Сочи Владимир Путин заявил, что ядерная атака на Россию неизбежно приведет к ответному ядерному удару, в результате которого «…мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют»

О последствиях обмена ядерными ударами с Россией Владимир Путин высказался с мрачноватой образностью, но с предельной ясностью. Если не заострять внимание на вопросе, в какие стороны загробного мира отправятся жертвы ядерного конфликта после своей смерти, то суть позиции президента России по вопросу применения ядерных арсеналов очень проста.

Кто бы ни нажал на кнопку первым, ужасный конец гарантирован всем. Выражаясь еще проще — что бы вы, господа «партнеры» ни делали, своей победы вы все равно не увидите.

Несмотря на появившиеся в последнее время рассуждения, что ядерная война не обязательно приведет к гибели всего живого на планете Земля, вменяемые специалисты прекрасно знают, что единственным шансом на победу в ядерной войне является отсутствие ответного ядерного удара.

К этому единственному шансу американцы шли практически напролом в 1990-е и 2000-е годы, когда нарушая все ранее заключенные договора создавали у границ России и на своей территории районы противоракетной обороны. Баллистические ракеты, запущенные с территории России, должны были уничтожаться еще на взлете, а ракеты морского и воздушного базирования можно было бы перехватить силами ПРО военно-морского флота и противоракетной обороной непосредственной территории США. Комплекс этих мер позволил бы нейтрализовать или минимизировать масштаб ответного ядерного удара России.

Но 1 марта 2018 года стало ясно, что весь этот план при всей его красоте и дороговизне уже осуществленных элементов можно засунуть себе в музей. Новые системы доставки ядерных боезарядов, которые анонсировал тогда Путин, нельзя нейтрализовать такими средствами.

Гарантированность ответного ядерного удара снова начала смущать пылкие умы сторонников радикальных мер воздействия на «русского медведя».

Если посмотреть в еще более далекое прошлое, то можно вспомнить и о другой попытке нейтрализации ядерного арсенала главного противника «всемирного оплота демократии и свободы». В годы холодной войны в США разрабатывались технические средства уничтожения советских командных центров, способных отдать приказ на ответный ядерный удар по агрессору. В ответ была создана система «Периметр», более известная под названием «Мертвая рука», автоматически приводящая в действие весь уцелевший ядерный арсенал.

По расчетам советских специалистов, достаточно было 200 ядерных боеголовок чтобы образовать океанский канал «имени Сталина» между Мексикой и Канадой. С учетом того, что СССР, а теперь и Россия располагает минимум 1500 ядерных боеголовок, уцелевших средств их доставки вполне хватило бы на уничтожающий удар возмездия.

Так что пока США не располагают средствами гарантированной нейтрализации российского ядерного арсенала, глава российского государства может себе позволить декларировать отказ от превентивного ядерного удара и даже шутить по этому поводу.

Только не стоит забывать, что «исключительная нация» не оставит попыток избавиться от этой досадной помехи на пути к вожделенному глобальному доминированию. Сможет ли существующая сейчас в РФ социально-политическая модель обеспечить хотя бы сохранение того научно-технического потенциала, который пока позволяет мрачновато подшучивать по поводу ядерного удара по России?

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