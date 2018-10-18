Еврокомиссия: Италия «беспрецедентно отклонилась» от пожеланий ЕС

Рим, , 20:04 — REGNUM Еврокомиссия направила официальный отрицательный отзыв на проект бюджета Италии на 2019 год, сообщает в четверг, 18 октября, Il Messaggero со ссылкой на свои источники.

Италия «беспрецедентно отклонилась» от рекомендаций ЕС, сказано в документе. «Пакт о стабильности» предполагает, что страны с высоким госдолгом не будут утверждать дефицит бюджета выше 1,5% ВВП, правительство Италии превысило эту норму почти на процент, до 2,4% ВВП, отметили евробюрократы.

В Еврокомиссии попросили правительство ответить на это письмо до 22 октября. Ранее представители правительства, включая премьер-министра Джузеппе Конте, говорили, что проект бюджета пересматриваться не будет.

Как сообщалось ранее, параметры бюджета Италии нарушают выданные Италии рекомендации и вызывают острую критику со стороны Еврокомиссии и международных финансовых институтов, которые прогнозируют негативные последствия и для самой Италии, и для Евросоюза в целом.

Правительство запланировало повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно.

По правилам ЕС дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но Италия не соблюдает другого правила — госдолг не должен превышать 60% ВВП, а в Италии он составляет 130% ВВП. В Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга и считают это решение безответственным популизмом.

В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, а режим экономии, на котором настаивает ЕС, доказал свою неэффективность. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах не вызывало у евробюрократов никаких вопросов. Они считают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

Читайте также: Министр финансов Италии: госдолг будет снижен на 4,5% ВВП за три года