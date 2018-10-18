Бывший новгородский чиновник получил реальный срок колонии за долгострой

Великий Новгород, , 19:59 — REGNUM Бывший руководитель новгородского регионального департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Петров приговорён к реальному сроку лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве спортивного центра в городе Окуловка Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительный приговор в отношении экс-чиновника вынес сегодня, 18 октября, Новгородский районный суд.

Петров признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Суд установил, что в сентябре 2013 года он заключил государственный контракт на 128,7 млн рублей с ООО «Рекондор» на строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в городе Окуловка Новгородский области. В ноябре 2015 года к этому контракту он заключил дополнительное соглашение, предусматривающее незаконное авансирование ООО «Рекондор» на сумму 20 млн рублей — эта организация, в свою очередь, заключила договор уступки прав требования с субподрядной организацией ООО «Мастер» и перечислила ей эти деньги. При этом работы на сумму более 5,7 млн рублей ни ООО «Рекондор», ни ООО «Мастер» не выполнили.

«Вину в совершении преступления Петров признал полностью», — сообщили в прокуратуре региона.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Окуловке должны были ввести в эксплуатацию до 25 февраля 2016 года. Но открыли спортивный центр только в марте 2018 года — его строительство в итоге затянулось на восемь лет, при этом после отставки прежнего главы региона Сергея Митина в 2017 году выяснилось, что на завершение строительства ФОКа нужны ещё 5 млн рублей. Дополнительные средства также направлялись и на другие долгострои, открытые только в отчётах чиновников.

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