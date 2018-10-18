Один из соратников экс-президента Киргизии объявлен в розыск

Бишкек, , 19:59 — REGNUM Икрамжану Илмиянову сегодня, 18 ноября, заочно предъявили обвинение в коррупции. Как сообщает ИА 24. kg со ссылкой на свои источники, Первомайский районный суд Бишкека «удовлетворил ходатайство следователя ГКНБ о заключении бывшего шофера Алмазбека Атамбаева под стражу».

Икрамжану Илмиянову — один из ближайших соратников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. По мнению следователя ГКНБ, Илмиянов, занимая должность заместителя руководителя аппарата президента, получил взятку в $150 тысяч от неназванного бизнесмена.

Обвинение предъявлено заочно. Илмиянов находится вне страны, его точное местонахождение неизвестно.

Справка ИА REGNUM Икрамжан Илмиянов, известный под прозвищем «шофер"/"шопур» являлся одним из ближайших доверенных лиц Алмазбека Атамбаева. В бытность Атамбаева бизнесменом, Илмиянов работал у того личным водителем. После того как Атамбаев пришел к власти, Илмиянов занял место в аппарате президента. Считалось, что именно Илмиянов оказывал непосредственное влияние на решение широкого спектра вопросов, связанных с финансовой и кадровой политикой.