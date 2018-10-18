Референдум о двойном гражданстве в Литве пройдёт в два этапа

Вильнюс, , 19:39 — REGNUM

Референдум об изменении Конституции и разрешению литовским эмигрантам принимать гражданства стран ЕС и входящих в НАТО не теряя литовского паспорта пройдёт одновременно с обоими турами президентских выборов в мае 2019 года. Такое решение сегодня, 18 октября, окончательно одобрил парламент Литвы.

До дня голосования о правомерности такого двухдневного голосования с разрывом в две недели должен будет высказаться Конституционный суд Литвы.

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Напомним, что такую форму проведения референдума в Литве уже называли антиконституционной.

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«Осмелюсь задать вопрос, который немножечко не всем понравится, но я должен об этом говорить. Мне кажется, что есть сомнения, соответствует ли это решение (референдум в два этапа — прим. ИА REGNUM ) конституции? Я говорю о голосовании с перерывом в две недели (между первым и вторым туром президентских выборов — прим. ИА REGNUM)», — рассуждал ранее в Сейме бывший судья конституционного суда, эксперт по конституционному праву Витаутас Синкявичюс.

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Он пояснил, что согласно конституционному праву голосование должно проводиться непрерывно — это основополагающий принцип плебисцита. Кроме того, по его словам, будет нарушен принцип равноправия избирателей, поскольку у избирателей ко второму туру будет больше информации, нежели у голосовавших в первом туре. Если же результаты — явку и ответ граждан засекретить и не объявлять до окончания второго дня голосования через две недели — то будет нарушен принцип немедленного подсчёта голосов.

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