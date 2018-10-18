Волкер: Антироссийские санкции будут ужесточатся каждые несколько месяцев

Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Власти США планируют ужесточать антироссийские санкции, связанные с конфликтом в Донбассе, каждые несколько месяцев. Об этом сегодня, 18 октября, заявил журналистам специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«Мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании», — сказал Волкер, имея в виду урегулирование конфликта в Донбассе, к которому Россия не имеет никакого отношения.

Волкер подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа намерена и в дальнейшем следовать по пути ужесточения санкций против России.

«Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два или около того», — предупредил спецпредставитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз санкции против России ужесточались 20 сентября. По предварительным данным, санкции вновь могут быть ужесточены в ноябре 2018 года.