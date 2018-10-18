Клинцевич: Сейчас мир нуждается в «ядерной определенности»

Москва, , 19:35 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина, исключившего нанесение Россией превентивного ядерного удара, послужит мировой определенности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Думаю, что после этого заявления президента России Владимира Путина все спекуляции насчет применения России первой ядерного оружия должны приказать долго жить. Сказано совершенно однозначно: никакого превентивного ядерного удара быть не может, удар с нашей стороны последует только как ответ на удар», — сказал Клинцевич.

В этой связи сенатор вспомнил о ядерной доктрине США.

«Хорошо бы услышать подобное заявление на столь же высоком уровне и со стороны США. Сейчас мир больше всего нуждается в определенности. Пока же американская ядерная доктрина допускает при определенных обстоятельствах нанесение превентивного ядерного удара, и это не может не беспокоить», — сказал Клинцевич.

Россия готова применить ядерное оружие только после того, как убедится, что потенциальный агрессор наносит по ней удар, заявил российский президент Владимир Путин.

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