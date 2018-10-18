Разговор о притязаниях на наши острова президенту России не интересен

Анатолий Кошкин, , 19:13 — REGNUM

По сообщениям СМИ в ходе ежегодного заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин, ожидая вопрос от журналиста из Японии, пошутил, с иронией отметив, что говорить про острова «не интересно». В этом сообщении всё правильно, кроме утверждения, что это была «шутка». Общаясь с японцами, они все, начиная с видных политиков и кончая простыми людьми, первым задают вопрос: «Как понимать предложение вашего лидера отбросить предварительные условия и подписать, не откладывая, уже в этом году мирный договор?» Отвечаю так, как мне лично это представляется, то есть по своим ощущениям. А по мне так Путин просто устал от этих нудных и бесперспективных разговоров о каком-то «возвращении» давно и законно принадлежащих нашей стране территорий. Ибо переговоры эти стали напоминать заезженную виниловую пластинку, постоянно заедающую на одном месте и назойливо повторяющую надоевший мотив.

Пусть не обижается Абэ-сан, но выбранный им метод взять измором Путина желаемого результата дать не может. К явному разочарованию моих японских собеседников вынужден прямо разъяснять, ибо давно взял за правило говорить им всё как есть, без увиливаний и кривотолков, что при сложившейся внутриполитической и внешнеполитической ситуации президент России просто не может пойти наперекор воле нашего народа, подавляющее большинство которого не приемлет и решительно выступает против любых территориальных потерь России. И это относится не только к Японии, а к любым пытающимся выдвигать к нам претензии странам и правительствам. Ибо наш народ на опросах единодушно (89%) против пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн и не приемлет попытки закулисных сделок на этот счет. То есть, как определил итоги проведенного ИА REGNUM беспрецедентного по своему охвату и глубине опроса общественного мнения главный редактор агентства Модест Колеров, в нашей стране сложился общенациональный консенсус отторжения навязываемого руководству РФ так называемого «курильского вопроса».

Мои японские собеседники, хоть и разочарованы таким разъяснением, но понимают, что в данном вопросе Путин не всесилен и должен в соответствии с клятвой президента неукоснительно блюсти интересы государства и выполнять волю избравшего его народа.

Поэтому нынешний ответ Путина на попытку вновь и вновь заводить заезженную пластинку должен быть правильно понят в Токио, ибо всему должен быть предел. Даже известной японской настойчивости…

Токио

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