Сальвини: Мне предлагают пост в Еврокомиссии, но я подожду выборов

Рим, , 19:09 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини в четверг, 18 октября, подтвердил, что ему поступали предложения занять один из постов в Еврокомиссии, сообщает La Repubblica.

Сальвини отметил, что в настоящее время он занят работой по утверждению бюджета страны и решением вопроса о миграции, а о возможности войти в состав Еврокомиссии подумает после выборов в Европарламент.

Выборы состоятся в мае 2019 года, позже изменится и состав Еврокомиссии. Сторонники идеи национальных суверенитетов стран ЕС, включая Сальвини, Марин Ле Пен и Виктора Орбана, рассматривают возможность проведения совместной кампании и рассчитывают на свою победу.

Читайте также: Ле Пен и Сальвини опровергли намерение разрушить Евросоюз