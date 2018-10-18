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Сальвини: Мне предлагают пост в Еврокомиссии, но я подожду выборов

Политика

Вице-премьер Италии отметил, что сейчас он занят другими делами

Рим, 18 октября 2018, 19:09 — REGNUM  Вице-премьер Италии, глава партии «Лига» Маттео Сальвини в четверг, 18 октября, подтвердил, что ему поступали предложения занять один из постов в Еврокомиссии, сообщает La Repubblica.

Сальвини отметил, что в настоящее время он занят работой по утверждению бюджета страны и решением вопроса о миграции, а о возможности войти в состав Еврокомиссии подумает после выборов в Европарламент.

Выборы состоятся в мае 2019 года, позже изменится и состав Еврокомиссии. Сторонники идеи национальных суверенитетов стран ЕС, включая Сальвини, Марин Ле Пен и Виктора Орбана, рассматривают возможность проведения совместной кампании и рассчитывают на свою победу.

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