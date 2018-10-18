Мишени для террористов – дети…

Сергей Шакарянц, , 23:32 — REGNUM

17 октября 2018 г. в российском городе-Герое Керчи произошла трагедия — якобы террорист-одиночка ворвался в политехнический колледж и убил 20 человек, в том числе и несовершеннолетних детей. Убийца — якобы студент 4-го курса этого же колледжа, который затем заперся в библиотеке учебного заведения и покончил с собой. Многие десятки раненных, из которых не меньше 12 человек в крайне тяжёлом положении, что означает — число жертв теракта в Керчи может и увеличиться. Удивительно, как быстро Следственный комитет России (СКР) поспешил показать свою профессиональную непригодность и отказался от квалификации преступления, данной высшими чинами Росгвардии — особой структуры, как раз отвечающей не только за правопорядок, но и за предотвращение терактов, ликвидацию их последствий. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации создана на базе бывших Внутренних войск МВД России. Как известно, в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 г. включены: 1) Внутренние войска МВД России; 2) Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, а также авиационные подразделения (из МВД России); 3) Специальные отряды быстрого реагирования (из территориальных органов МВД России), СОБР; 4) Отряды мобильные особого назначения (из территориальных органов МВД России), ОМОН; 5) Органы управления и подразделения МВД России, осуществляющие деятельность в сфере вневедомственной охраны (из МВД России); 6) Органы управления и подразделения Управления по организации лицензионно-разрешительной работы (УЛРР) МВД России, осуществляющие федеральный государственный контроль за оборотом оружия в сфере частной охранной деятельности (из МВД России): 7) В качестве подведомственной организации в ведение Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от МВД России передано Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГУП «Охрана» МВД России).

Уже из перечисления служб и структур, вошедших в состав Росгвардии, можно сделать вывод, что теракт в Керчи — это где-то и провал именно Росгвардии. Ещё больше в этом убеждают основные задачи этой силовой структуры, утверждённые законом: 1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; 2) обеспечение территориальной целостности и обороны России; 3) выработка и реализация, регулирование в сфере: а) деятельности Войск национальной гвардии Российской Федерации; б) оборота оружия; в) частной охранной деятельности; г) вневедомственной охраны; 4) контроль за деятельностью ведомственной охраны (за исключением ведомственной охраны Минобороны России). И вот высокие чины Росгвардии с доказательствами на руках утверждают — трагедия в политехническом колледже является терактом, перед стрельбой прозвучал некий взрыв, а два взрывных устройства специалисты Россгвардии успели обезвредить. Второго подрыва не было только по этой причине. Резкие и хлёсткие определения 1-го заместителя директора Росгвардии, генерал-полковника Сергея Меликова 17 октября — это не банальный трёп журналистов и не чушь от СКР: «Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий террористического акта». По его словам, взорвалось самодельное взрывное устройство. Что за студентишко-то такой — суперподготовленный? Вначале подрыв взрывного устройства, затем «на скорости» вторжение в колледж и открытие не беспорядочной стрельбы, хотя пострадали и вовсе не причастные к колледжу лица. Нет — убийца шёл, так сказать, «по адресам». Фантастическая версия «забитого до слёз мстителя» не выдерживает никакой критики — убийце 18 лет, среди убитых — и лица гораздо младше него. Не с его курса, не с его потока… Директор колледжа Ольга Гребенникова, которая не была свидетельницей произошедшего и, возможно, говорила под воздействием эмоций, заявила, что «это был настоящий теракт… как в Беслане». По её словам, через 5−10 минут после того, как она уехала из колледжа, неизвестные ворвались в здание и устроили взрыв. По коридорам колледжа «бегали» люди с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты». Они «открывали кабинеты и убивали всех, кто попадался», рассказала директор.

И ей можно верить — суть была именно в убийстве как можно большего числа детей. Пусть и не самого младшего школьного возраста, как то происходило в многострадальном Беслане 1 сентября 2004 года. Организаторы теракта именно хотели сделать больно как можно большему числу семей в Керчи — на такое же были нацелены и террористы в северо-осетинском Беслане. О том, что мир столкнулся с наглым терактом, говорит и следующая информация — в больницах к 18 октября находилось 44 пострадавших, состояние которых удалось стабилизировать. Пятеро из подростков было в тяжёлом состоянии, а ещё пять — в крайне тяжёлом. В основном пострадавшие получили минно-взрывные раны. У некоторых пациентов пришлось ампутировать конечности. Выжившим в трагедии необходима и психологическая помощь. Конечно, специалисты скажут своё слово — что за «взрывпакеты» такие и кто снабдил ими убийц. Как и то, с чего это вдруг следователи СКР решили оперативно переквалифицировать обвинение с теракта на «массовые убийства», если невооружённым глазом видно, даже по характеру ранений выживших, что имел место именно теракт? Ведь убийцы собирались устроить ещё два взрыва…

18 октября к мнению Росгвардии присоединился и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он официально заявил, что студент не мог в одиночку организовать стрельбу и взрыв. И следствие устанавливает возможных сообщников студента, устроившего взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи: «Задача — установить, кто его готовил к этому преступлению. Здесь он действовал один. Это понятно, установлено. Но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку этот негодяй осуществить не мог». И это — правда. На Украине ведь в 2014 году молодёжь предумышленно науськивали, обучали конвейерному производству бутылок с «коктейлем Молотова», обучали созданию самодельных взрывных устройств и т.д. Это будет одной из рабочих версий, надеемся — причастность к подготовке спецслужб фашистской необандеровской Украины. Понимают ведь, что в открытую напасть на Россию — не по силам, понимают — в Крыму уже сосредоточена мощная мобильная группировка войск РФ. А терактами — вполне могут пытаться дестабилизировать обстановку в Крыму. Где и как именно мог террорист из Керчи быть завербованным украинскими спецслужбами — вопрос отдельный. И — не наш вопрос. Однако нет сомнений в том, что кто-то инструктировал убийцу, как готовить и как осуществлять вторжение в политехнический колледж. Подонок ведь действовал как заправский, опытный вояка-спецназовец или диверсант — вначале «артподготовка» в виде подрыва взрывпакета, затем — «атака пехоты» и огонь на поражение, в конце, при отступлении, — планируются ещё два взрыва, то ли для усиления паники, то ли как «дымовая завеса». Так что правы Гребенникова и Аксёнов — были сообщники у террориста, были у него инструкторы и командиры. Но вот кто…

Всё это — лишь видимая сторона медали. Есть и иной аспект. До того, как народ Крыма восстал против фашизма на Украине и воссоединился с Россией, в Крыму при попустительстве украинских властей была создана самая настоящая база террористов. В Крыму обосновалась турецкая спецслужба MIT. В 2000−10 годы шли данные о наглости турок и террористов через армянскую и греческую общины Крыма, которые из года в год били тревогу в связи с тем, что некие силы в Киеве потворствуют превращению полуострова в «лежбище» турецких спецслужб и преступников. В частности, турки организовали (это ещё в начале двухтысячных годов) переселение в Крым сотен семей чеченских бандитов-ваххабитов. Турки и чеченцы скупали земли и дома в Крыму. Готовилась масштабная деславянизация Крыма. Пресловутый «меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это была не просто «пятая колонна» Турции в Крыму, это и откровенно террористическая организация, чтобы это понять, достаточно вспомнить, чем промышляли и промышляют и сегодня такие «деятели Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», как Джемилёв, Чубаров и другие. К примеру, сейчас террористически-диверсионные базы боевиков «меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» по приказу властей Украины сосредоточены по всей линии границы России и Украины в Крыму. И ведь сложно понять, сколько скрытых эмиссаров «меджлиса крымско-татарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» именно сейчас, в 2018 г., подпольно действуют в Республике Крым. Не говоря даже о том, что на полуострове явно сохранились и внедрённые именно турецкие агенты и диверсанты. Это отнюдь не «сказка» — утверждения крымских армян и греков в предыдущие годы о том, что Турция собиралась «купить» у Украины полуостров, даже порой озвучивалась «цена торгов» — что-то около 20 млрд долларов, и так далее. Давайте согласимся — историческая память греков и армян Крыма, как и вообще — греческого и армянского народов, в отношении Турции и её пантюркистских планов, более болезненно и быстро реагировала, чем сознание других народов полуострова. И по этой причине данные этих двух общин Крыма считаем вполне достоверными, по крайне мере, более достоверными, чем заверения украинских и турецких властей в те годы о том, что, мол, Анкара всего лишь инвестиции предлагает в экономику и инфраструктуру.

Более того, с «лёгкой руки» Турции в те годы Крым был превращён в нечто вроде «перевалочного пункта» по транзиту террористов-ваххабитов. Отсюда они растекались по разным направлениям — кто в Россию, кто — в Среднюю Азию, а кто и — в Европу. Не открою «секрета Полишинеля» — зачастую террористы из Крыма перебрасывались и к нам в Закавказье. В Грузии они нашли благодатную почву в Панкисском ущелье, опираясь на местных чеченцев-кистинцев. В Азербайджане — их перебрасывали на линию фронта в Нагорный Карабах-Арцах, хотя были и отрывочные сведения о том, что некоторых из них «вживляли» в военные формирования Азербайджана в Нахичевани. Увы, именно из Крыма «наведались» террористы и в Армению — в 1999 году, вспоминаем расстрел в парламенте. Но, ещё раз подчеркнём — безнаказанные действия турецкой спецслужбы MIT и её агентуры в Крыму были возможны только при попустительстве и помощи властей Украины. При этом помнится и о том, что власти Украины «сквозь пальцы» смотрели на то, как украинские нацисты беспрепятственно выезжали в 90-е годы в Азербайджан и принимали активнейшее участие в убийствах армян НКР и приграничья Армении. Как и то, что власти Украины так же «сквозь пальцы» смотрели на то, как Азербайджан вербует украинских граждан в свою армию через…официальные военкоматы Украины. Кто не верит — пожалуйста, поднимите прессу тех лет Армении, Украины, России, найдёте информацию о раскрытии механизма вербовки наёмников Азербайджаном, как минимум при Харьковском и Одесском военкоматах. А ведь были данные об особой активности бакинских вербовщиков в военкоматах Западной Украины…

В Крыму объявлен общереспубликанский трёхдневный траур. Соболезнования шли и идут со всего мира. Ведь это, после Беслана, второй наглый теракт, когда массово убивают российских детей. Керчь выбрана не случайно — это важная страница героизма в Великой Отечественной войне, достаточно вспомнить, что керченцы не подчинились немецкому нацизму и долгое время продолжали вооружённое сопротивление методом партизанской войны. В посёлке Аджимушкай (5 км от Керчи) с 16 мая по 30 октября 1942 года советские граждане, и военные, и гражданские лица, из Аджимушкайских каменоломен наносили уничтожающие удары по немецкой армии и подразделениям убийц из войск SS. Кто-то может спросить — в чём смысл теракта? А в чём был смысл, скажем, теракта в иранском Ахвазе 22 сентября? С точки зрения ирано-иракской войны, Ахваз — это своего рода крепость. Его авиация Саддама Хусейна бомбила одним из первых. Захват Ахваза был чуть ли не сверхцелью для Ирака, город был официально назван Багдадом основным направлением наступления. Захватить Ахваз иракцам так и не удалось, хотя город, как и соседний Абадан, был блокирован и осаждён. Не зря в Иране Ахваз часто называли в прежние годы «иранским Ленинградом», а Абадан — «иранским Сталинградом». То есть — как Керчь и, разумеется, Севастополь для крымчан, в целом — для России, так и Ахваз для иранцев — это символы несгибаемости духа и отважной решимости уничтожить врага. Подрыв морального духа гражданского населения — вот чего добиваются, как правило, организаторы и теневые руководители терактов, которые мы видели в иранском Ахвазе и российской Керчи. Ведь как Ахваз для Ирана, так и Керчь для России — это один из общенациональных символов вообще.

Как это предотвращать? Тут есть место и для размышлений о том, а готова ли Армения, Кавказ в целом к подобной войне — так называемой террористической прокси-войне? Не будем открывать Америку — всё начинается с того, что какие-то группы начинают с нахальной безнаказанностью требовать «больше свободы и демократии». Нанимают продажных юристов и с их помощью формулируют и протаскивают «законы» о продаже оружия населению. Взять керченского террориста — за несколько дней до трагедии получил право на приобретение оружия, пошёл и купил якобы помповое ружьё, и так далее. Могут возразить — но ведь там директриса говорит и об автоматчиках, автоматных очередях и т.д. Верно — но ведь чтобы под завесой подрыва взрывпакета некий автоматчик или автоматчики, используя 18-летнего диверсанта-камикадзе, ворвались бы в помещение, нужно, чтобы «обиженник» думал, что якобы это он «ради мести» стал главным действующим лицом. Манипуляция людьми с завышенным эго — давным-давно известная технология зомбирования, этой технологии, ну, не меньше чем пара-другая тысяч лет. Многие из пресловутых исмаилитов и низаритов-ассасинов средних веков реально думали, что это они — вершители воли Аллаха. Хотя то, что они делали, вполне подпадает под современные определения — «заказные убийства» и «теракт».

А вот в Армении «ввиду изменившейся ситуации» записные террористы широко освобождаются из тюрем. Почему записные террористы? Хотя бы потому, что у них на руках кровь трёх армян в 2016 г. Один из них — активный участник Арцахской войны полковник Артур Ваноян, в 1992 г. добровольцем ушедший воевать с агрессорами в Мардакертский район НКР. Кстати, и в дни апрельской авантюры 2016 г. со стороны Азербайджана с первых же часов Ваноян был на передовой, говорил: «Мы обязаны быть там, рядом с нашими молодыми бойцами, помогать им так же, как помогали нам в 92 году наши старшие друзья». Вот кого зверски убили члены группы Жирайра Сефиляна, сейчас с подачи премьер-министра Никола Пашиняна сколачивающие партию террористов и убийц, можно даже не упоминать про раненных полицейских в 2016 г. Достаточно помнить, что они убили ветерана войны 1991−94 гг. Но в Ереване сейчас многие делают вид, что не понимают — террористы на свободе, да ещё допущенные в легальную политику, при том — без покаяния хотя бы, это — натуральная угроза стабильности и общественному порядку, угроза безопасности жизни гражданского населения.

Второй аспект не менее тревожен. Раз за разом «проба границ Армении» нарушителями пограничного режима со стороны Турции и Азербайджана не может быть случайностью. И за фразой «нарушители из Афганистана» или «из Южной Азии» — скрыт серьёзный смысл, который власть «пашизма», как выразился один из бывший премьер-министров Армении Грант Багратян, замалчивает от народа. Видимо, от страха. Может быть — от недопонимания. Вот информация самая последняя — пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения официально сообщила, что в ночь с 15 на 16 октября 2018 г. при попытке незаконного пересечения государственной границы из Армении в Турцию задержана группа неизвестных. Отмечается, что группа планировала в ночное время тайно проникнуть к реке Аракс и за короткое время пересечь границу. По предварительным данным, задержанные являются выходцами из Южной Азии. Мотивы незаконного пересечения границы предстоит установить компетентным органам. В установленном законодательством порядке злоумышленники будут переданы в правоохранительные органы Республики Армения. С момента дестабилизации внутреннего положения в Армении это нарушение госграницы — как минимум седьмое-восьмое по счёту. Так часто, как в 2018-м, границы республики точно не пытались «атаковать» нарушители погранрежима, турецкие спецслужбы в предыдущие годы «пробовали на вкус» границы Армении и проверяли бдительность погранвойск Армении и России разве что «заблудившимися пастухами» да лицами, выдававшими себя за членов Курдской рабочей партии (PKK), «бегущих от турецкого режима». И уж вообще не было попыток нарушения границы Армении со стороны Азербайджана. С 2018-го — уже есть.

Кое-что поясним совершеннолетним и дееспособным лицам в Армении, влюблённым в «пашизм»: Афганистан и сейчас охвачен террористической войной, афганцам, бегущим от войны, нет нужды искать убежища в малоимущей, а то и — нищей Армении. Афганистан ныне — рассадник террора не только от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и со стороны группировок «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других. Чтобы мало кто сомневался в наших утверждениях, сошлёмся на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 18 октября, озвученные в интервью французским RT France, Paris Match и Figaro. Москва всё чаще получает данные о перевозке американцами боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ирак и Афганистан. По его словам, тревога Москвы связана с тем, что эти факты вписываются в подозрения аналитиков о том, что Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Особенно игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обосновываются на севере Афганистана. Это вплотную к Центральной Азии, к нашим союзникам и стратегическим партнёрам. Это серьёзнейший вопрос. Мы будем добиваться, чтобы здесь была полная ясность». Напрямую спрашиваем у руководства Службы нацбезопасности (СНБ) Армении — смысл что-то спрашивать в этом плане у премьера Н. Пашиняна абсолютно отсутствует: как там версирует аппарат СНБ — откуда вдруг в Турции афганцы, бегущие «от войны и нищеты»…в Армению, а не в Европу? Гарантирует ли СНБ Армении, что «прибегающие» на армянскую границу афганцы — это не беглые боевики-террористы тех же «Аль-Каеды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перешедшие из Сирии в Турцию? Благо что с сирийско-турецкой границы до границ с Арменией — рукой подать.

Южная Азия — ещё опасней, Пакистан и Бангладеш — мусульманские суннитские страны, там «глубокие корни» пустила террористическая группа «Аль-Каеда» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тот же «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористы. Да и повторим вопрос — как же сунниты-пакистанцы, т. е. граждане государства, многие годы публично заявляющего, что вообще не признаёт существования Армении, добираются до Турции, чтобы затем пытаться пройти в Армению? С Бангладеш как-то попроще определиться, если, в отличие от сегодняшней власти в Ереване, твёрдо знать и помнить о некоторых политических реалиях Южной Азии. Дело в том, что до 1971 года не было никакой «Народной республики Бангладеш». А был… Восточный Пакистан. Тем не менее вопрос о путях и характере (по целям) появления бангладешцев в Турции и их попытки «прорыва» в Армению, а не в Англию (допустим, как граждан страны-члена Британского Содружества наций) — пока остаётся без ответа. Ну, СНБ Армении точно не торопится внести прозрачность и ясность в том, что ей удалось установить в результате следствия, о причинах столь массовой «любви и тяги» жителей суннито-мусульманских стран Южной Азии и Афганистана к не самой передовой в экономике и социальной сфере стране-члену СНГ. Кто-то в Ереване продолжает популистски болтать о «революциях любви»? А ведь надо видеть, что вокруг Армении — типичная война, пусть даже и прокси-война. Мы ведь неоднократно писали о том, что спецслужбы Сирии и Ирана публично обвиняют США в целенаправленных эвакуациях и перебросках террористов с Ближнего Востока и в Афганистан, и в целом поближе к границам Ирана. В частности, на днях был теракт против Ирана с восточного направления — из Пакистана, но прорыв границы был только частично успешным. И сейчас разгорается конфронтация между Тегераном и Исламабадом.

Что касается Грузии и Азербайджана, то тут, как нам представляется, слово должно быть предоставлено спецслужбам России (в том числе и — разведке Россгвардии) и Ирана. Им видней, что за «граждан из Южной Азии» Турция могла бы перебазировать под тем или иным видом в Грузию и Азербайджан. Хотя, по смыслу своего существования, об этом должны быть осведомлены, причём глубоко и эшелонированно, СНБ и военная разведка Армении. Но сам факт того, что на протяжении нескольких последних месяцев раз за разом «группы неизвестных» афганского или южно-азиатского происхождения «пробуют на зуб» армянские границы, заставляет иметь в виду, что, пусть даже и только на армянском направлении, в Закавказье пытаются пробиться с целью «растворения» и дальнейшего укрепления с «билетом беженцев» именно участники террористических суннитских группировок и бандформирований. И в данном варианте версирования не имеет значения, нарушители границы из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или из какой-то иной бандгруппы. Представляется также, что общественность республик Закавказья имеет право знать, что реально происходит в регионе. И имеет право знать, в какой степени власти закавказских республик готовы к сотрудничеству с целью предотвратить теракты, сродни ахвазскому или керченскому, хотя бы в рамках Антитеррористического центра СНГ, сформированного ещё 21 июня 2000 г. и действующего при координирующей роли спецслужб России. Конечно, памятуя о том, что Грузия давно не член СНГ и что её августовская авантюра 2008 г. против Республики Южная Осетия была ни чем иным, а именно проявлением государственного терроризма, трудно надеяться на то, что грузинские власти адекватно оценивают текущие реалии и окажутся готовыми — хотя бы к обмену информацией о базах террористов-суннитов в Турции. Нет и надежд на Азербайджан, чья военная авантюра апреля 2016 г. против НКР — тоже из разряда проявлений государственного терроризма, к тому же надо реально видеть особую «близость» властей Азербайджана и Турции.

Уверены, что любые совместные антитеррористические акции и операции на Кавказе сегодня невозможны без теснейшего сотрудничества со спецслужбами и антитеррористическими структурами Ирана. А ставить заслон на Кавказе международному терроризму, или же сугубо — терроризму «с турецкой пропиской», Армении и России придётся. Возможно, пригодится и опыт Ирана превентивно бить по террористическим базам в приграничных зонах — мы неоднократно сообщали о том, как Тегеран в ряде случаев своими ударами (будь то в Пакистане, Афганистане, Ираке или Сирии) не только осуществлял возмездие за преступления против иранских граждан, но и предотвращал крупные теракты.