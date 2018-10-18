США дали саудитам «ещё пару дней» на ответ по «делу Хашогги»

Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение дать Саудовской Аравии «ещё пару дней» на ответ по «делу Хашогги», 18 октября передает агентство Reuters.

Отсрочка дана саудитам по настоянию госсекретаря США Майка Помпео, который провел встречу с Трампом после переговоров в Эр-Рияде и Анкаре.

«Сегодня утром я сказал президенту Трампу, что мы должны дать им ещё несколько дней… чтобы у нас тоже было полное понимание ситуации», — заявил Помпео после встречи с Трампом в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Турция подозревают власти Саудовской Аравии в причастности к исчезновению и вероятному убийству журналиста Джамала Хашогги.

По информации турецких СМИ, саудовского оппозиционного журналиста пытали, убили, расчленили и закопали на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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