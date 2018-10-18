«Порошенко дал взятку Константинополю за поддержку на выборах» — эксперт

Киев, , 19:04 — REGNUM Политический эксперт Алексей Якубин согласился с мнением ведущего украинского телеканала NewsOne Виталием Диким о том, что передачу Андреевской церкви в управление Вселенскому патриарху Варфоломею можно рассматривать «как взятку» Константинополю. Соответствующее заявление Якубин сделал 18 октября, комментируя причины передачи церкви.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко «стимулирует Константинополь» принимать участие в своей президентской кампании.

«Тут преследуются две цели: первая — стимулировать Константинополь принимать участие в избирательной кампании действующего президента. Сейчас он пытается активно использовать эту тему во время своей предвыборной кампании… Вторая причина — нужно прикрывать вопрос бюджета, который сегодня приняли в первом чтении. Это попытка «бросить кость», чтобы говорили об Андреевской церкви, а не о бюджете», — считает Якубин.

При этом он напомнил, что кабинет министров мог самостоятельно принять решение о передачи церкви Константинополю.

«Эти решения не в компетенции Верховной Рады. Как ни парадоксально, но Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также обратило на это внимание, что эта законодательная инициатива не связана с компетенцией Верховной Рады. Почему это делает президент? Он пытается размывать ответственность за решения, которые принимаются. С другой стороны Кабинет министров имеет право принимать соответствующие решения по передаче в пользование того или иного архитектурного сооружения. Кабмин скорее будет играть роль не как инициатор этого процесса, а как исполнитель этого процесс. Это попытка Гройсмана отпозиционироваться от вопросов, связанных с религиозными аспектами», — добавил Якубин.

Эксперт также сообщил, что предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макарий возмутился, что у него отняли единственный кафедральный собор.

«До этого этот единственный кафедральный собор использовался Украинской автокефальной православной церковью… В какой-то мере обижена одна религиозная организация, что Андреевскую церковь отдают Константинопольскому патриарху», — подчеркнул Якубин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Верховная Рада приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№9208), внесенный президентом Украины. «За» это решение проголосовали 237 депутата. Согласно закону, «Андреевская церковь (которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения), как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий».

Напомним, ранее Порошенко поблагодарил парламент за принятие закона о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату.

Андреевская церковь — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Построен в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. В настоящее время — действующий храм неканонической Украинской автокефальной православной церкви.