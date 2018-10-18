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Пашинян сообщил об установлении оперативной связи с Алиевым

Политика

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что налажена оперативная связь с властями Азербайджана

Пашинян сообщил об установлении оперативной связи с Алиевым
Иллюстрация: Стоп-кадр трансляции
Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Душанбе

Ереван, 18 октября 2018, 18:57 — REGNUM  И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян считает ситуацию на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана беспрецедентно спокойной.

В беседе с журналистами Пашинян сегодня, 18 октября, заверил, что ситуация беспрецедентно спокойная, и это в какой-то мере обусловлено договоренностями в Душанбе.

Он также сообщил, что налажена оперативная связь с властями Азербайджана.

«С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до меня за тот же срок», — цитирует Пашиняна корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос о том, обращаются ли стороны по налаженной связи каждый раз в случае нарушения перемирия, Пашинян заявил: «Не каждый раз, по необходимости».

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян предложил Алиеву наладить оперативную связь между странами

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Нагорно-карабахский конфликт
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