Мы в рай, а они сдохнут. Путин о сценарии ядерной войны против России

Сочи, Краснодарский край, , 18:48 — REGNUM Россия не придерживается концепции превентивного применения ядерного оружия, однако располагает такими возможностями для ответного удара, что инициаторы ядерной войны «даже раскаяться не успеют», заявил президент России Владимир Путин 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Глава российского государства подчеркнул, что ответ на ядерную атаку против РФ произойдет с абсолютной гарантией уничтожение агрессора.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал Владимир Путин.

Напомним, ранее, отвечая на вопрос о гибельных последствиях глобального ядерного конфликта для всего мира, Владимир Путин сказал следующее: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?».

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