Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой из-за «каравана мигрантов»

Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потребовал от правительства Мексики остановить «караван мигрантов», который движется в Соединенные Штаты из Гондураса, 18 октября передает агентство Reuters.

«Я должен самым серьёзным образом попросить Мексику прекратить этот натиск — и если они не смогут этого сделать, я позвоню вооруженным силам США и закрою нашу южную границу!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, «караван мигрантов» из Гондураса, которого боится Трамп, 16 октября прошел границу с Гватемалой и направляется к Мексике.

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