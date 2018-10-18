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Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой из-за «каравана мигрантов»

Политика

«Я позвоню вооруженным силам США и закрою нашу южную границу!»

Вашингтон, 18 октября 2018, 18:53 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп потребовал от правительства Мексики остановить «караван мигрантов», который движется в Соединенные Штаты из Гондураса, 18 октября передает агентство Reuters.

«Я должен самым серьёзным образом попросить Мексику прекратить этот натиск и если они не смогут этого сделать, я позвоню вооруженным силам США и закрою нашу южную границу!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, «караван мигрантов» из Гондураса, которого боится Трамп, 16 октября прошел границу с Гватемалой и направляется к Мексике.

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