Мэр Великого Новгорода не ожидал «такого провала» ЕР на выборах в городе

Великий Новгород, , 18:35 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев считает, что с новым составом городской думы можно наладить конструктивную работу и найти точки соприкосновения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на брифинге сегодня, 18 октября.

«Я почти угадал тех, кто победит по одномандатным округам. Тотализатор не разыгрывали, конечно, но для себя я галочки ставил, кто, возможно, победит, и только в паре случаев не ожидал поражения некоторых товарищей, известных в городе, не буду называть их. И, честно скажу, не думал, что будет такой провал «Единой России», — сообщил Юрий Бобрышев.

Он назвал тех депутатов, кто избрался в думу, «адекватным, нормальным народом».

«Моё мнение: будет конструктивная работа в думе, и с этой думой можно работать спокойно. Если будет адекватный мэр — он найдёт с думой точки соприкосновения», — заявил мэр Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва 9 сентября 2018 года победу одержала КПРФ, набрав 30,57%, а «Единая Россия» показала только второй результат — 24,39%, что хуже, чем на выборах в городской парламент 2013 года.

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С учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мандатов — 12 из 30 — получили коммунисты, но в состав фракции КПРФ вошли только семь человек. У «Единой России» изначально получалось восемь мандатов, во фракцию вошли девять человек. У «Справедливой России», которая получила семь мест по итогам выборов, во фракции осталось четыре депутата, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко». Шесть депутатов не вошли ни в одну из фракций, а лидер партийного списка «Единой России» Николай Варухин сложил с себя полномочия депутата на первом же заседании. При этом спикером думы Великого Новгорода большинством голосов был избран депутат от «Единой России» Алексей Митюнов.

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