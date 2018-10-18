«Реновация неотвратима»: в Чебоксарах решают, где строить небоскрёбы

Чебоксары, , 18:24 — REGNUM В столице Чувашии архитекторы и градостроители пытаются разобраться, где строить небоскрёбы. Мнения кардинально разошлись. Одни считают, что высотки не должны «засорять» исторический центр Чебоксар и их надо «выносить» за пределы «гагаринского кольца». Другие допускают высотные «акценты» в центре столицы при условии сохранения панорамно-видового раскрытия города. Третьи полагают, что «реновация неотвратима» и федеральная градостроительная политика значительно изменится, под неё предстоит подстраиваться регионам. В этой ситуации осталось непонятным, за что ратует столичная мэрия в лице главного архитектора Вениамина Мамуткина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был рассмотрен сегодня, 18 октября, на градостроительном совете в Чебоксарах.

На обсуждение были вынесены две концепции «Схемы высотных ограничений застройки на территории г. Чебоксары». Обсуждение заняло два часа, но и этого времени не хватило для полноценной дискуссии — участники договорились встретиться для продолжения архитектурного спора.

Первым концепцию представил экс-министр строительства Чувашии, заместитель директора АО «Чувашгражданпроект» Владимир Филатов, который говорил около часа под периодические вздохи коллег-оппонентов и под конец признался, что и «сам уже устал». Он обрисовал «особенности города», отметив его «удивительное расположение», которого «нет нигде». По его словам, «другие волжские города плоские, а в нашем случае это — город пяти холмов», которые и облик столицы. Кроме общевидовой волжской панорамы, у Чебоксар есть панорамы внутри города. К примеру, вдоль Президентского бульвара, но тут есть вопросы «к состоянию и использованию территории»: по мнению Филатова, «нет хуже в городе магистрали, направления, сформированного хуже, чем этот Президентский бульвар».

Говоря о градостроительстве, Владимир Филатов в первую очередь выступил за сохранение «зелёного каркаса» по водотокам «наших речушек» (Кайбулки, Трусихи, Сугутки) и назвал существующую радиально-кольцевую систему основой формирования города, в том числе высотного строительства. В том, что небоскребы будут отвоевывать городские территории, сомнений нет. Архитектор подчеркнул, что высотки являются «символом столичного города», демонстрируют «прогресс архитектурно-строительного мастерства», «осовременивают городскую среду», тянут за собой формирование городских ансамблей. И, кроме того, их строительство продиктовано экономической необходимостью.

«Ничто так не формируют облик города, как высотные акценты», — уверен Владимир Филатов, отмечая, что высотки должны быть доминантой, а целесообразность их строительства в том или ином месте необходимо «серьёзно рассматривать в каждом случае».

По его мнению, «доминанты нужно размещать в основном по границе планировочного центра», вынося большей частью за «гагаринское кольцо» и «не засоряя ими исторический центр». При строительстве нужно учитывать панорамность территории, террасность и прозрачность застройки. В качестве негативного примера была приведена застройка в районе Вечного огня:

«Когда весной вышел к Вечному огню вместе с главным архитектором, были поражены. Появился вдруг впереди такой жёсткий объём. Кто вообще обсуждал эту проблему? Она была вообще вне внимания архитектора, она появляется случайно, кто-то кому-то этот участок…» — оборвал свою речь на полуслове Филатов, бросив косой взгляд на Вениамина Мамуткина.

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Ещё одну концепцию представил бывший главный архитектор Чебоксар, ныне главный архитектор проектов ООО «АМ «Мой город» Сергей Лукьянов, уложившись в десять минут.

«В карту зоны высотного зонирования я не верю», — сразу заявил он, подчеркнув, что главная задача — «разработать положение о системе высотных ограничений рядовой застройки территории и высотных акцентов и домнинатов».

«Главное — необходимо категорически запретить закрывать перспективный вид вовнутрь или снаружи пространства. Но что происходит у нас в городе? Возьмём гостинцу «Сувар»: с московского проспекта закрыт прекрасный вид на центр. Возьмём банк по улице Дзержинского: закрыт вид на центр. Говорим о президентском бульваре: идёт офигенное раскрытие города, но высотными домами всё заткнули. Главным в концепции — нельзя закрывать виды», — говорит Лукьянов.

Все эти концепции разнёс старейшина и почётный гражданин Чебоксар, заслуженный строитель РСФСР Евгений Тертышный. Он высказал мнение, ссылаясь на прошедший в чувашской столице конгресс местных властей Евразии по вопросам устойчивого развития территорий, что фактически Россия «подписалась под ООНовской концепцией Хабитат». В данной концепции акценты при застройки сделаны, в частности, на просторе для уличной сети, высокой плотности населения, застройке смешанной функции, многофункциональности зданий и территорий, социальном разнообразии. И такие тенденции прослеживаются: Тертышный напомнил, что в Москве на первых этажах уже запрещают строить жилые помещения.

«У нас есть много потенциальных возможностей изменить наши многие недостатки, прежде всего то, что действует на нас, — рельеф и микрорайоны. Реновация неотвратима. Москва к этому готовилась три года втихую, а мы даже не начинаем. Реновация может дать ответы на многие вопросы, поправить многие вещи», — уверен Евгений Тертышный.

По его мнению, город должен «приспосабливаться» к новым условиям:

«И говорить о том, где ставить акценты, и не помешают ли они нам внедрять эти принципы».

Главный архитектор города Вениамин Мамуткин, сославшись на выездное совещание, предложил коллегам продолжить дискуссии в другой день. На этом и разошлись.