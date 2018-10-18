Высокий суд Мальдив отменил тюремный срок экс-президента

Мале, , 18:50 — REGNUM Высокий суд Мальдив отменил тюремное наказание бывшего президента страны Мамуна Абдула Гаюма, который был осужден при уходящем президенте Абдулле Ямине, 18 октября передает агентство Associated Press.

Экс-президент, арестованный в ходе чрезвычайного положения в числе других «заговорщиков» против Ямина, должен был провести в тюрьме год и семь месяцев за отказ сотрудничать со следователями.

После проигрыша Ямина на президентских выборах Момун Абдул Гаюм, как и другие представители оппозиции, был освобожден под залог.

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