Путин рассказал о степени опасности разработок биологического оружия

Сочи, Краснодарский край, , 18:18 — REGNUM Разработки биологического оружия, подкрепленные последними достижениями генетики, очень опасны, заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Об этом глава российского государства сообщил применительно к публикациям СМИ о биологических военных лабораториях США в Грузии.

«Не берусь судить, насколько достоверно это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики», — сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что речь может идти о способах избирательного воздействия на людей, принадлежащих к определенной этнической группе. Путин напомнил, что уже есть информация об опытах над животными, в результате которых во втором и третьем поколениях наблюдаются необратимые изменения даже во внешнем облике.

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