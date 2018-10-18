«Неканонические УПЦ и УАПЦ не смогут поделить томос» — эксперт

Киев, , 17:58 — REGNUM Главным препятствием на пути создания поместной Украинской православной церкви являются сами предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал политолог, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«Главное препятствие на пути к поместной украинской православной церкви — сами украинские православные церкви, которые просят «томос». Вопрос, кто важнее, у кого булава больше, крест красивее, оказался ключевым», — отметил Тышкевич.

Он призвал президента Украины Петра Порошенко вмещаться в спор предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, которые не могут выбрать главу будущей поместной украинской церкви.

«И вот тут бы вмешаться президенту страны. Вместо бордов, плакатов и призывов на молитву на пальцах объяснить иерархам губительность упорства в своих амбициях. Но это ведь неприятные разговоры, это ведь жёсткий диалог. А тут выборы, тут не хочется злить тех, кто может «замолвить словечко» за голоса. Да и новый плакатик повестить легче будет», — добавил Тышкевич.

По его словам, Вселенский патриарх сам построит Украинскую церковь, без Филарета и Макария.

«…В таком случае пусть Варфоломей отстраивает свою структуру, элегантно оставив за бортом обоих желающих стать «самым главным православным» лидеров церкви и их припевал. Будут новые епархии, будет новая структура — она и сможет получить автокефалию. Верующие уж точно ничего не потеряют — их вопрос уже решён синодом Константинопольского патриархата», — подытожил Тышкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября предстоятель неканонической УАПЦ Макарий заявил, что подготовке объединительного собора православной церкви Украины может помешать неконструктивная позиция предстоятеля неканонической УПЦ КП Филарета.

«Патриарх Филарет обратился ко мне: «Срочно нужно собор собирать». Я говорю: «Ваша святость, собор собирать — устава нет». Он говорит: «А устав у меня есть». [Я говорю:] «У меня тоже есть, но из двух уставов нужно сделать один». [Он говорит:] «Нет, мой устав будет», — возмутился Макарий.

По его словам, Филарет поставил УАПЦ перед фактом, что название новой церкви уже выбрано. Он считает, что в ближайшие две недели созвать объединительный собор невозможно.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что синод Вселенского патриархата предоставит Украине официальный томос после проведения объединительного собора украинских православных церквей. 11 октября синод Вселенского патриархата отменил решение 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату, а также объявил, что приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви. Также синод снял анафемы РПЦ с Филарета и Макария и признал каноническими святые таинства, которые осуществляют представители УАПЦ и УПЦ КП.