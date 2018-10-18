Путин оценил вектор изменения ситуации на Корейском полуострове

Сочи, Краснодарский край, , 17:56 — REGNUM Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может положительно скажется на ситуации на Корейском полуострове, которая сейчас движется по позитивному вектору, заявил 18 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Ситуация на Корейском полуострове в целом развивается в позитивном ключе. Всё было на грани войны. Теперь, слава богу, на грани мира. Продолжаются прямые контакты между администрацией США и северокорейцами. Надеюсь, что это будет продолжено в ближайшую перспективу», — сказал Владимир Путин и выразил надежду на новые переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Кроме того, президент РФ указал, что Россия может через реализацию энергетических и транспортных проектов с участием КНДР и Южной Кореи создать условия для решения политических вопросов и проблем в сфере безопасности.

Президент России также заявил, что РФ, КНР и США могли бы положительно повлиять на ситуацию, предоставив Северной Корее совместные гарантии безопасности.

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