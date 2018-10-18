Беспорядки на Гаити: Двое погибших, десятки раненых

Порт-о-Пренс, , 18:10 — REGNUM Жертвами столкновений участников акций протеста с полицией на Гаити стали двое человек, 18 октября передает агентство Associated Press.

По информации полицейских, число раненых манифестантов составляет 11 человек, также во время беспорядков были ранены 11 полицейских.

По информации муниципальных властей, ранения, в том числе огнестрельные, получили 14 протестующих, трое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября митинг против коррупции в городе Сен-Марк на Гаити перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В ответ на нападения протестующих стражи порядка открыли стрельбу.

Также 17 октября на церемонии по случаю 212-й годовщины со дня смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалинса было совершено покушение на президента страны Жовенеля Моиза.

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