Путин: Скорой отмены антироссийских санкций не будет

Сочи, Краснодарский край, , 17:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва не видит никаких признаков скорой отмены антироссийских санкций. Об этом глава государства сказал сегодня, 18 октября, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

Путин заявил, что совершенно не просматривается никаких предпосылок того, что антироссийские санкции могут быть вскоре отменены. Так президент ответил на вопрос фермера-сыровара Олега Сироты, который спросил, продолжится ли поддержка отечественных фермеров в случае отмены санкций.

«Что касается сыра, санкций и последствий, если их отменят: ну, во-первых, мы пока не видим, что что-то будут отменять, поэтому спите спокойно», — сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что чем дольше продлятся антироссийские санкции, тем меньше шансов у тех, кто ушел с российского рынка, на него вернуться.

Но при этом Путин предупредил отечественный бизнес о том, что он должен быть готов к конкуренции, так как нельзя постоянно исходить из того, что власти будут кого-то «зажимать, хватать и не пущать», создавая эксклюзивные условия на внутреннем рынке.

«Потому что если мы это сделаем, то в конце концов качество будет падать. Это касается не только сыров, это касается всей номенклатуры сельхозпроизводства», — заявил Путин.