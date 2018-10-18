Премьер Италии не беспокоится из-за реакции ЕС на бюджет страны

Рим, , 17:49 — REGNUM Диалог властей страны — члена ЕС с руководством Евросоюза является нормальным явлением, в правительстве Италии нет беспокойства из-за вероятной негативной реакции Еврокомиссии на проект бюджета страны, заявил премьер-министр Джузеппе Конте в четверг, 18 октября, сообщает информагентство Ansa.

По словам премьер-министра, беспокоиться следовало бы в том случае, если бы запланированный бюджетный маневр был «безрассудным», но в случае Италии это не так, все параметры в проекте просчитаны. Конте выразил надежду на то, что в Еврокомиссии обойдутся без предрассудков и диалог будет конструктивным.

Правительство Италии согласовало проект бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года и направило его в Брюссель. Параметры бюджета не нарушают формальных норм Евросоюза, но нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации» и вызывают острую критику со стороны Еврокомиссии и международных финансовых институтов, которые прогнозируют негативные последствия и для самой Италии, и для Евросоюза в целом.

Новое правительство страны запланировало повышение дефицита бюджета с 2% до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1% и 1,8% ВВП соответственно.

По правилам ЕС дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но Италия не соблюдает другого правила — госдолг не должен превышать 60% ВВП, а в Италии он составляет 130% ВВП. В Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга и считают это решение безответственным популизмом.

В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, а режим экономии, на котором настаивает ЕС, доказал свою неэффективность. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах не вызывало у евробюрократов никаких вопросов. Министры считают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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