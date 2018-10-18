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Путин рассказал об иностранных войсках на территории Сирии

Политика

После победы над терроризмом Сирию должны покинуть все военные контингенты, с присутствием которых не согласно правительство страны

Сочи, Краснодарский край, 18 октября 2018, 17:37 — REGNUM  Все иностранные войска, находящиеся сейчас на территории Сирии, после победы над террористами должны уйти из этой страны, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Президент России считает, что решение этого вопроса будет напрямую зависеть от укрепления обороноспособности Сирии и от желания законного правительства САР.

«Наша позиция, я об этом уже сказал, заключается в том, что после решения ряда вопросов, в том числе после окончания, победы над террористами, все иностранные войска должны с территории Сирийской Арабской Республики выйти, и по мере того, как будет крепнуть обороноспособность самой Сирии, и в соответствии с пожеланиями самого сирийского правительства», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Сирии уже неоднократно обращался к международному сообществу с призывом обратить внимание на незаконное пребывание на территории САР военных контингентов так называемой «коалиции, возглавляемой США». Ни разрешения правительства Сирии, ни мандата ООН на эти мероприятия США и их сателлиты не получали.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия добилась в Сирии тех целей, которые перед собой ставила

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Война в Сирии
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