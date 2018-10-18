Путин: Трамп вполне слышит собеседников, а не «токует, как тетерев»

Сочи, Краснодарский край, , 17:22 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не согласен с тем, что президент США Дональд Трамп слышит только себя. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 октября, на пленарном заседании дискусионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

Путина спросили, правда ли то, что президент США Дональд Трамп вообще не хочет слушать собеседников во время переговоров.

«Это неправда», — ответил Путин.

Он подчеркнул, что, может быть, Трамп действительно с кем-то ведет себя подобным образом, но они сами в этом виноваты.

По словам Путина, у него с Трампом сложились «нормальные и деловые» отношения. Трамп не просто слышит, но и реагирует на аргументы собеседника. Конечно, Трамп может с чем-то не соглашаться, так же как и сам Путин не соглашается с ним, пояснил президент России. Но это нормально, когда дискутируют два партнера, считает Путин.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что он токует, как тетерев, и не слышит никого. Это неправда», — подчеркнул глава Российского государства.