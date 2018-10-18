Сенатор: Отказ от пенсионных преференций будет иметь диспозитивный характер

Москва, , 17:17 — REGNUM Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому депутаты и сенаторы имеют право отказаться от пенсионных надбавок при выходе на пенсию, внесенный по инициативе членов Совета Федерации и нижней палаты парламента от «Единой России». Документ принят большинством голосов.

Впервые предложение отменить пенсионные преференции для депутатов и сенаторов 20 августа на совместном заседании Генсовета «Единой России» и Совета руководителей фракций Партии озвучил секретарь Генсовета, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Партийцы единогласно приняли решение поддержать эту идею, а также поручить своим коллегам в Госдуме проработать соответствующую законодательную инициативу и внести ее на рассмотрение палаты, чтобы сам закон вступил в силу уже с 1 января 2019 года.

«Отмена пенсионных преференций для депутатов и сенаторов начнет работать с 2019 года. До этого парламентарии смогут отказаться от них добровольно. Также законодательно будет прописано, что депутат или сенатор не сможет отменить свое решение», — заявил Андрей Турчак.

Суть рассматриваемого в нижней палате парламента законопроекта озвучил сенатор Вячеслав Тимченко. По его словам, предлагаемая законодательная инициатива направлена на совершенствование механизмов применения социальных гарантий, установленных для членов Совфеда и депутатов Госдумы.

«В данном случае специальные нормы носят не императивный, а диспозитивный характер. Дело каждого депутата или члена Совета Федерации — быть ему таким, как другие граждане, делать такое заявление, принимать на себя такую ответственность, воспользоваться ли тем правом, которое есть», — пояснил Вячеслав Тимченко.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместителя секретаря Генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, предлагаемый документ дает право депутатам и сенаторам самим принять решение по данному вопросу.

«Если законопроект будет поддержан, то у каждого депутата и сенатора будет право самостоятельно решить вопрос об отказе, исходя из своих представлений о справедливости», — сказала она.

Парламентарий обратилась к коллегам, призвав их поддержать документ.

«Вы все провели огромное количество встреч, рассмотрели множество обращений и чувствуете настроение, с которым люди сегодня живут. Чувствуете запрос на справедливость, который сегодня очень силен у людей. Предлагаю поддержать законопроект, а конкретное решение, в случае его принятия, останется за каждым из вас», — сказала Ольга Баталина.

Ранее о готовности добровольно отказаться от положенных парламентариям пенсионных преференций заявили депутаты и сенаторы от «Единой России». В список сенаторов, готовых добровольно отказаться от надбавки к пенсии, вошли Андрей Турчак и Рауф Арашуков.

Первыми, кто выступил с аналогичным заявлением среди представителей Госдумы, стали замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко и сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

Также в числе парламентариев, заявивших о готовности добровольно отказаться от надбавок к пенсиям, помимо Евгения Ревенко и Сергея Боярского, значатся председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также Светлана Журова, Ирина Роднина, Алена Аршинова, Александр Грибов, Николай Валуев, Ольга Окунева, Дмитрий Морозов, Виталий Милонов, Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем Туров, Артур Таймазов, Александр Карелин, Максим Сураев, Андрей Барышев, Виктор Водолацкий и другие.